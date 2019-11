Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Wie das Berliner Wasserstraßen-Neubauamt informiert, beginnt, wie bereits angekündigt, in diesen Tagen die Sanierung der Schleuse Steinhavelmühle. Vier Jahre nimmt sie voraussichtlich in Anspruch, 25 Millionen Euro werden vom Bund investiert, um die marode Anlage zukunftssicher auszubauen. Los geht es in diesen Tagen mit dem Schaffen der Baustellenzufahrt und Anlegen eines Baufeldes. Zu diesem Zweck haben die Rodungsarbeiten im Wald zwischen Havel und Ortsverbindungsstraße begonnen.

Schiffsverkehr nicht betroffen

Das erste Baulos mit einem Auftragsvolumen von rund 1,5 Millionen. Euro umfasst neben diesen Holzungsarbeiten auch besagten Neubau der "Betriebswegeanbindung und einer Wehrgrabenüberführung zur Erschließung des Bau- und Betriebsfeldes", wie es in einer Information der Bundesbehörde heißt. Generalauftragnehmer ist die Strabag AG mit ihrem Standort Lübben. Alle Arbeiten würden von einer ökologischen Bauüberwachung begleitet. Der Straßen- und Schiffsverkehr ist von den jetzt vergebenen Bauarbeiten nicht betroffen.

Die Schleuse soll im gesamten Bauzeitraum während der Tourismussaison geöffnet bleiben, heißt es von der Behörde.