Uwe Neugebauer-Wallura

Schwedt (MOZ) In Schwedt und Lindenberg ist am Wochenende zeitgleich die Hallensaison mit Qualifikationsturnieren zu den Landes- und nationalen Meisterschaften des Deutschen Bogensportverbandes eröffnet worden. In der frisch sanierten Bogensporthalle der SSV PCK an der Breiten Allee in Schwedt traten 25 Sportler aus der Oderstadt, aus Zepernick (Barnim) und Schmölln an die Schützenlinie.

Mit dem olympischen Recurvebogen, den Bögen ohne Visier und den Compoundbögen wurde um hohe Ringzahlen bei zwei Serien mit jeweils 30 Pfeilen gekämpft. Mit 551 Ringen schoss SSV-PCK-Schützin Erika Rakel, erstmals in der Altersklasse Ü 60 am Start, den Tageshöchstwert. Die acht fehlenden Ringe zum neuen deutschen Rekord dürften nunmehr Ansporn für den weiteren Saisonverlauf sein.

In der Herrenklasse gab es mit dem Sieg durch ihren Vereinskameraden Kai Volkmann – schoss mit 545 Ringen persönliche Bestleistung – die erste Überraschung der noch jungen Saison. Erwähnenswert ist auch das Ergebnis der SSV-Schützen Erhard Schubert (Ü 55) und seines Sohnes Kai (U 12), die mit dem Compoundbogen mit 529 und 498 Ringen ein erfolgreiches Debüt feierten.

Alle "Visierlosen" mit 500ern

Mit den visierlosen Bögen ragten die heimischen Schützen ebenfalls heraus – alle fünf schossen mindestens 500 Ringe und dürften frühzeitig die DM-Tickets gebucht haben. Herausragend waren hier die beiden Frauen (Monika Lenz/Ü 50 mit 532 und Lisa Flanz/Damen mit 523 Ringen).

Die Schmöllner Blankbogenschützinnen Djamila Sajas (U 14 – 454) und Andrea Bretsch (U 50 – 431) schafften beide neue brandenburgische Rekorde.

Den Tageshöchstwert mit dem Blankbogen schoss der Angermünder Heiko Poppe. Mit dem Recurvebogen hinterließen vor allem die drei SSV-Nachwuchs-­aktiven einen guten Eindruck. Die beiden U-10-Schützen Yuni Volkmann und Lukas Koch knackten deutlich die 400er-Schallmauer mit 418 und 434 Ringen.

Alle Ergebnisse gehen in die Rangliste des Brandenburger Bogensportverbandes ein, der Mitte Januar erstmals eine Meisterschaft zusammen mit dem Landesschützenbund austragen wird. Zudem könnten die Ergebnisse von Schwedt schon etliche DM-Startplätze bringen. Die beiden nationalen Hallenchampionate finden 2020 in Bayern statt – der Tross der visierlosen Schützen reist Anfang März nach Memmingen, die Visierschützen treten Mitte März in Augsburg an.

Weitere Resultate für SSV PCK Schwedt: Jan Philip Usadel (U 17/477 Ringe), Marcel Erhardt (Herren/253 – beide Recurve); Andreas Schulze (543) und Steffen Neumann (540/beide Herren), Rolf Neumann (Ü 65/520), Gisela Neumann (Ü 60/406 – alle Compound); Marco Usadel (Herren/507), Uwe Neugebauer-Wallura (Ü 45/500), Andreas Tollkamp (Ü 55/515 – alle Jagdbogen)