Sandra Euent

Berlin-Spandau (MOZ) Vor 425 Jahren geschahen in Spandau merkwürdige Dinge: Plötzlich lagen in der Stadt Geld, Kränze, Nadeln, Knöpfe, Messer, Ringe, Bänder und andere Sachen herum. Wer diese aufhub, wurde vom Teufel besessen. Der Teufel erschien den Besessenen im Wolfspelz; er trug einen großen breiten Hut mit drei Federpuscheln, wie Stadtchronist Daniel Friedrich Schulze berichtet. Weiße Engel verteidigten die Spandauer mit Sense und Schwert gegen das Böse. Der Pfarrer der Stadtkirche St. Nikolai, Albert Calerus, schloss sich den Rettern an. Amtshauptmann Rochus Graf zu Lynar und der Kurprinz selbst wurden eingeschaltet. Erst 1596 war der Spuk beendet.

PD Dr. Andreas Stegmann von der Humboldt-Universität Berlin fasst in seinem Vortrag mit Bildern die Geschichte unter der Überschrift "... daß der böse Feind keine Macht an mir finde - Engelsvisionen und Teufelsbesessenheit in Spandau 1594" zusammen. Dazu lädt die evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai in Berlin-Spandau am 15. November um 19 Uhr in das Museum Spandovia Sacra am Reformationsplatz 12 in der Spandauer Altstadt zu einem "Vortrag unterm Dach" ein. Es ist eine Begleitveranstaltung zur Ausstellung "Nicht nur auf Sand gebaut - Geschichte(n) von Kirche und Stadt". Platzreservierungen unter 030/3338054.