GZ

Grüneberg (MOZ) In die Grüneberger Kita sind Unbekannte offenbar bereits am Wochenende eingebrochen. Mitarbeiter bemerkten dies am Montagmorgen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Täter durchsuchten den Angaben zufolge Aufenthalts- und Büroräume und stahlen Bargeld. Angaben zum entstandenen Sachschaden gab es von der Polizei zunächst nicht.