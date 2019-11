Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Auf der Lindower Ortsdurchfahrt soll in Zukunft nur noch mit Tempo 30 gefahren werden. Diese Empfehlung hat zumindest der Bauausschuss der Drei-Seen-Stadt ausgesprochen. Das Gremium hat somit für einen Antrag der Grünen-Fraktion gestimmt.

Durch die Geschwindigkeitsreduzierung soll der Verkehr auf der Straße des Friedens beruhigt und die Sicherheit erhöht werden. Stimmen die Stadtverordneten zu, wird Lindows Verwaltung beauftragt, mit der Verkehrsbehörde des Landkreises in Kontakt zu treten und auszuloten, welche Bedingungen für die Tempo-30-Zone zu erfüllen sind. Der Vorsitzende des Bauausschusses, Walter Matthesius (Liste CDU), geht jedoch davon aus, dass es nicht leicht wird, das Tempolimit zu bekommen. "Man hat ja in Alt Ruppin gesehen, wie schwer das ist", so Matthesius. Der Neuruppiner Ortsteil hatte jahrelang darum gekämpft, dass dort die Geschwindigkeit reduziert wird. Weil es sich bei der Ortsdurchfahrt dort um eine Bundesstraße handelt, auf der der Verkehr nicht behindert werden sollte, lehnte der Landkreis dies jedoch lange ab. Zumindest durften Lastwagen in den Nachtstunden daraufhin nur mit 30 Kilometern pro Stunde durch den Ort fahren. Erst mit Blick auf die Lärmbelastung und den Neuruppiner Lärmaktionsplan änderte der Kreis seine Haltung und führte ein ganztägiges Tempolimit für alle ein. Der Krach könnte auch in Lindow ein wichtiger Faktor sein. Denn die Belastung sei für die Anwohner ebenfalls hoch, so Matthesius. Er glaubt aber, dass die Straßenbreite ein wesentlicher Faktor sein könnte. Denn in Alt Ruppin spielte auch eine Rolle, dass die Fahrbahn teilweise so eng ist, dass große Fahrzeuge im Begegnungsverkehr stark bremsen müssen, um aneinander vorbei zu fahren. Zudem handelt es sich bei der Ortsdurchfahrt der Drei-Seen-Stadt nur um eine Landesstraße, die nicht eine so hohe Bedeutung hat wie die B 167 in Alt Ruppin. Auch das könnte sich erleichternd für das Lindower Ansinnen erweisen.