Oranienburg (MOZ) Bereits am Wochenende sind Unbekannte in die frühere Postfiliale am Oranienburger Bahnhof eingedrungen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Nach Angaben der Ermittler drückten die Einbrecher zunächst ein Fenster zum Vorraum der Post auf und hebelten dort ein Schließfach auf. Ob daraus etwas gestohlen wurde, wurde zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Postfiliale war im September geschlossen worden und in die Bernauer Straße umgezogen.