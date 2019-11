Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) 25.060 Menschen leben in Rathenow und den Ortsteilen der Stadt (Stand 31. Mai 2019). In der Abstimmungsphase zum Bürgerbudget gaben bisher erst rund 150 von ihnen vorgeschlagenen Projekten eine Stimme - das entspricht einer bisherigen Beteiligung von unter einem Prozent der Einwohnerschaft. Dabei geht es um Projekte, die von Bürgern vorgeschlagen sind und allen zugute kommen können.

Bis zum 10. November läuft die Abstimmungsphase zum Bürgerbudget in Rathenow noch. Bis dahin können die Bürger Projekten ihre Stimme geben. "Jeder kann für mehrere Projekte stimmen, bis die Summe der Kosten jener Projekte das Budget ausschöpft", erklärt Andreas Goldmann, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Finanzen. Die Abstimmung erfolgt digital über die Internetseite machmit.rathenow.de. Sie ist auch über www.rathenow.de zu erreichen - einfach auf den Button "Bürgerbudget 2020" am linken Rand klicken.

75.000 Euro wurden für das Bürgerbudget durch Verwaltung und Stadtverordnete freigegeben. 15.000 Euro sind dabei für Projekte der Ortsteile vorgesehen. Am Dienstag führte die Rangliste der Projekte mit den meisten Befürwortern die Anschaffung und Aufstellung von 20 Mülleimern an. 34 Bürger votierten dafür. 31 sprachen sich für Fahrradboxen, die am Bahnhof aufgestellt werden sollen, aus. Auf Platz drei des Ranking lag am Dienstagvormittag "Beleuchtung Semlin". 29 Unterstützer gaben dafür ihre Stimme. Dabei handelt es sich um Leuchten, die den Festplatz des Dorfes zu Veranstaltungen, wie dem Weihnachtsmarkt illuminieren. Die ersten zehn Plätze (bis Dienstag) ergeben eine Investitionssumme von etwas mehr als 72.000 Euro. Dazu gehören die Vorschläge "Spielplatzerweiterung Trappenweg", "Unterstützung Jugendwehr Steckelsdorf", "Veranstaltungsübersicht", "Beachvolleyballplatz Wolzensee", "Zuschuss Brandenburger Lesesommer", "Band-/Proberäume", "Erweiterung Grützer Spielplatz" und die drei auf den ersten Plätzen. Insgesamt hat die Verwaltung nach der Prüfphase 27 von den 89 eingebrachten Vorschlägen zur Abstimmung zugelassen.

"Die Beteiligung in der Vorschlagphase hat uns positiv überrascht", verweist Goldmann auf die Vielzahl und Vielfalt der Vorschläge. Allerdings konnten viele aus ganz unterschiedlichen Gründe nicht zur Abstimmung zugelassen werden. Am Beispiel gewünschter Elektroladesäulen - im Vorschlagszeitraum waren Ladesäulen aufgestellt worden. Auch wenn der Vorschlag eine bauliche Unterhaltung städtischer Straßen und Wege beinhaltete, ließ die Verwaltung ihn nicht zu. "Das Bürgerbudget ist für solche Vorhaben nicht gedacht", erklärt Goldmann. Ist die Stadt Rathenow nicht zuständig für einen bestimmten Bereich, in den ein Vorschlag fiel, wurde dieser ebenfalls nicht zugelassen.

In anderen Kommunen, in denen die Einwohner über ein Bürgerbudget abstimmen können, lag je nach Größe der Kommune die Beteiligung bei 1 bis 10 Prozent der Einwohnerschaft. "Im ersten Jahr unserer zweijährigen Testphase hoffen wir auf eine Beteiligung von einem Prozent. Dazu sollten sich 250 Bürger bei der Abstimmung beteiligen", so Goldmann.