Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Wegen technischer Probleme können die neuen Rutschen in der Turm Erlebniscity Oranienburg seit Montag nicht genutzt werden. Der Turm hofft, die Mängel bis Mitte der Woche abzustellen und die Rutschen wieder freigeben zu können.

"Es handelt sich bei den technischen Problemen an der Rutsche um einen Defekt in der Wassertechnik. "Betroffen ist die Wasserzuleitung, die eine Undichtigkeit aufweist", teilte Turm-Sprecherin Vivien Sannemann auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Auch der Durchflussmengenzähler funktioniere wegen der Probleme nicht einwandfrei. An den Rutschen selbst liege kein Schaden vor, so Sannemann.

Die neue Doppelrutsche war erst vor wenigen Wochen in Betrieb genommen worden. Der Double Racer gilt inzwischen als die Attraktion im Turm, weil er für Wettrennen auch parallel genutzt werden kann.