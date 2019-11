Silvia Passow

Falkensee Die Erschließung der Solinger Straße ist erst einmal vom Tisch. Vor einigen Wochen war dies bekannt geworden. Die Anwohner atmeten auf, denn sie wären mit sehr hohen Beitragszahlungen am Straßenbau beteiligt worden. 41.000 Euro für ein 1.000 Quadratmeter großes Grundstück wären wohl fällig geworden - Gründe waren die einseitige Bebauung und der schwierige Baugrund.

Schon damals hatten sich die Anwohner an BRAWO gewandt. Nun ein erneuter Anruf. Zwei Nadelbäume seien gefällt worden. Der Anwohner erfuhr auf seine Nachfrage im Rathaus, dass die Bäume für den Straßenbau weichen müssen. Straßenbau? War der nicht erst einmal abgesagt worden?

Im Rathaus wird auf Nachfrage bestätigt, dass die Fällung von zwei Fichten und zwei Weiden trotz der Verschiebung der Baumaßnahme bereits jetzt veranlasst wurden. Die derzeitige Verkehrssituation in der Solinger Straße habe diese Maßnahme in der vegetationsfreien Phase erforderlich werden lassen, heißt es weiter. Insbesondere im westlichen Teil der Straße verlaufe die Fahrbahn sehr dicht an den Grundstücken. Hier soll die zukünftige Fahrbahn verlegt werden. Bis zum derzeit noch nicht absehbaren Termin für einen endgültigen Anliegerstraßenbau in der Solinger Straße soll mit der Maßnahme eine verbesserte Verkehrssicherheit erzielt werden. Dazu kommt eine Erneuerung der Beleuchtung in den angrenzenden Straßen, die im nächsten Jahr geplant ist. Aus wirtschaftlichen Gründen und um die Verkehrssicherheit zu verbessern, soll auch die Beleuchtung in der Solinger Straße dann erneuert werden. Diese Maßnahme erfolgt nach dem nicht mehr beitragspflichtigen Ausbaurecht.

Die Solinger Straße ist eine einseitig bebaute Straße, der fragliche Straßenabschnitt mit den nicht mehr vorhandenen Fichten, grenzt an eine Grünfläche.