Conradin Walenciak

Zehlendorf (MOZ) Glimpflich endete ein Feuerwehreinsatz am Dienstagmorgen in der Alten Dorfstraße in Zehlendorf.

Nachdem ein Bewohner im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses einen lauten Knall gehört hatte und Rauch aus der Nachbarwohnung wahrnahm, rief er die Feuerwehr, teilte Einsatzleiter Sven Marten am Brandort mit. "Vier Feuerwehrmänner sind mit Atemschutzgeräten in die Wohnung gegangen und haben gesehen, dass der Verteilerkasten brennt." Dieses konnte schnell gelöscht werden. Verletzte gab es nicht, lediglich ein Sachschaden sei entstanden.