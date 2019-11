Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) 2020 stehen den Bahnfahrern des RE 6 vom 13. Juni bis 12. Dezember wegen der Sperrung der Seedammbrücke in Neuruppin schwere Zeiten bevor. Doch es gibt auch gute Neuigkeiten.

So brachte ein Antrag der Fraktion BVB/Freie Wähler, den der Kreistag und der Landrat befürworteten, Erfolg. Das Infrastrukturministerium teilte mit, dass VBB und DB Regio geprüft haben, den RE 6 während der Bauzeit zwischen Neuruppin und Wittstock in Walsleben, Netzeband, Fretzdorf und Dossow öfter halten zu lassen. Bisher stoppen dort die Züge nur alle zwei Stunden. Ziel des Antrags war ein Ein-Stunden-Takt.

Dem wurde zugestimmt. Jedoch mit Einschränkungen. So bleiben die Halte auf eine Richtung beschränkt, um die Fahrzeugwende in Neuruppin West gewährleisten zu können. Nach bisheriger Abstimmung sollen die einstündigen Stopps an den obigen Haltestellen bis 12 Uhr in Richtung Berlin und nach 12 Uhr in Richtung Wittstock erfolgen. In der jeweiligen Gegenrichtung wird dabei die zweistündliche Bedienung der Halte beibehalten, heißt es seitens des Ministeriums. Den Reisenden könne so eine gewisse zeitliche Flexibilität ermöglicht werden.

Auch für den Haltepunkt Wustrau-Radensleben soll nach aktuellem Stand ein einstündiger Halt eingerichtet werden. Jedoch ergibt sich dadurch südlich des Seedamms für den RE 6 eine knappe Wendezeit am Behelfsbahnsteig von nur sechs Minuten, so dass die Planung im Juni noch einmal überprüft werden soll. Landrat Ralf Reinhardt zeigte sich erfreut über die Entscheidung. Er hofft, die zusätzlichen Stopps dauerhaft etablieren oder sogar ausbauen zu können.