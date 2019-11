Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Ein kreisender Hubschrauber schreckte die Finkenkruger in der Nacht zu Dienstag aus dem Schlaf. Grund war ein Einbruch in die Edeka-Filiale am Wachtelfeld. Eine Zeugin hatte gegen 2 Uhr die Polizei informiert, dass sie gerade vier Männer beobachtete habe, die dabei waren, in den Markt einzubrechen. Laut Zeugenaussage fuhren drei der mutmaßlichen Täter mit einem weißen Mercedes-Pkw daon, währen der vierte zu Fuß in Richtung Meisenstraße flüchtete. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, zu denen auch der Hubschrauber gehörte, führten leider nicht zum Aufgreifen der Täter. Die Diebe hatten die Schiebetür des Supermarktes aufgehebelt und dann in der dortigen Postfiliale eine noch unbekannte Menge an Zigarettenschachteln zu stehlen. Kriminaltechniker sicherten die Spuren.