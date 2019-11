Siegmar Trenkler

Krangen/Braunsberg (MOZ) Hunderte Haushalte zwischen Braunsberg und Molchow waren am Dienstagvormittag ohne Strom. Wie Obermeister Arno Köppen von Edis mitteilte, gab es gegen 10.35 Uhr eine Störung in einer Mittelspannungsleitung, die mehrere Dörfer mit Strom versorgt. Dadurch war ein Gebiet zwischen Braunsberg, das selbst nicht betroffen war, und Molchow abgeschnitten – darunter Krangen, Schwanow und Stendenitz. Die meisten Haushalte waren kurz vor 13 Uhr wieder am Netz. An der Stendenitzbrücke, wo der Fehler vermutet wird, wurde die Stromversorgung gegen 15.30 Uhr mit einem Aggregat wieder hergestellt. Die genaue Ursache für den Fehler war am Nachmittag noch nicht klar. Sie soll spätestens heute mit einem Messwagen gesucht werden.