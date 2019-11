MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Diebe haben in den vergangenen Tagen mehrere Autos gestohlen. Am Montag verschwand im Julius-Pintsch-Ring ein VW im Wert von rund 7000 Euro. Bereits in der Nacht zuvor wurde in der Kirchhofstraße ein Nissan gestohlen. Dem Besitzer entstand dadurch ein Schaden von 25 000 Euro. In der Straße Mühlenbrücken wurde zudem ein Renault-Kleintransporter aufgebrochen und das Lenkradschloss erfolglos manipuliert – Schaden hier: rund 3000 Euro