MOZ

Erkner (MOZ) Ein elfjähriger Radfahrer ist Montagnachmittag in der Buchhorster Straße, Ecke Catholystraße, verunglückt. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen dort gegen 17 Uhr der Junge und ein VW zusammen. Durch die Kollision stürzte der Radler. Dabei zog er sich Verletzungen zu, wie die die Polizei am Dienstag berichtete. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Den bei dem Unfall entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 3200 Euro.