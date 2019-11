dpa

Potsdam (dpa) Mit dem AfD-Abgeordneten Dennis Hohloch ist der dritte Parlamentarier der AfD an einem Tag bei der Wahl für einen Platz im Präsidium des Brandenburger Landtags durchgefallen.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion erhielt am Dienstag in Potsdam 28 Ja-Stimmen und 54 Nein-Stimmen und verfehlte damit die notwendige einfache Mehrheit. Zuvor waren Daniel Freiherr von Lützow in drei Wahldurchgängen und Lena Duggen in einem Wahlgang erfolglos.

Die AfD kann nun einen neuen Personalvorschlag machen. Hohloch ist Landeschef der Jungen Alternative. Die Jugendorganisation der AfD wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus eingestuft.