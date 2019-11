Manuela Bohm

Strodehne (MOZ) Leblos konnte der Körper eines Mannes in Strodehne am Montagnachmittag von der Polizei nur noch aus der Havel geborgen worden. Angehörige meldeten der Polizei, dass ein 28-Jähriger seit dem Vorabend vermisst sei, heißt es in der Pressemitteilung der Polizeidirektion West vom Dienstagnachmittag. Zur gleichen Zeit wurden von Zeugen Gegenstände des Vermissten in der Nähe der Havel in Strodehne gefunden. Bei einer sofort angesetzte Suche auf der Havel wurde ein lebloser Körper im Wasser treibend entdeckt. Ein Notarzt stellte den Tod des gesuchten Mannes fest. Ersten Ermittlungen zu folge, so die Direktion, gebe es keine Anhaltspunkte für ein Verbrechen oder einer Suizidabsicht des Mannes.