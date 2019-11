Sandra Euent

Brieselang (BRAWO) Es war eigentlich nur noch Formsache. Am Dienstag unterzeichneten die Gemeinde Brieselang, vertreten durch Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU), und der Landkreis Havelland, vertreten durch Landrat Roger Lewandowski (CDU) und die Erste Beigeordnete Elke Nermerich (SPD), die Kooperationsvereinbarung für den Um- und Neubau der Klakow-Oberschule zu einer Gesamtschule. Zuvor hatten auch die Brieselanger Gemeindevertreter dem Projekt zugestimmt. Landkreis und Gemeinde arbeiten hier zusammen, um den steigenden Bedarf an Plätzen für die Sekundarstufe II zu decken. Die Notwendigkeit einer weiteren Gesamtschule in der Region war durch die Schulentwicklungplanung des Kreises offensichtlich geworden. Bereits bis zum Schuljahr 2021/22 soll der erste Teil der neuen Schule für die Sekundarstufe I fertig sein, bis spätestens 2025/26 soll auch alles für die Sekundarstufe II bereit sein.