Claudia Duda

Herzsprung (MOZ) Einen Rekordwert auf dem Tacho eines Lkw hat die Polizei am Montagmittag auf der A24 bei Herzsprung festgestellt: Fast 1,5 Millionen Kilometer zeigte die Anzeige. Wie die Polizeidirektion Nord mitteilte, hatte der Lkw eine ganze Reihe Schäden und war nicht mehr fahrtüchtig. So wurden Defekte der Bremsanlage der Zugmaschine sowie am Auflieger festgestellt. Außerdem war der Kraftstofftank undicht, ebenso das Lenkgetriebe und die Ölwanne. Ein Reifen vom Auflieger war gerissen. Zu guter Letzt war die Arretierung des Führerhauses beschädigt, so dass dieses bei einer Gefahrenbremsung nach vorn gekippt wäre. Die Weiterfahrt wurde untersagt.