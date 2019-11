MOZ

Milmersdorf Ein 36-jähriger Besitzer eines Gartengrundstückes versuchte am Montagnachmittag seinen ausrangierten Wohnwagen per warmen Abriss zu entsorgen. Das auffällige Feuer sorgte jedoch für einen Besuch des örtlichen Löschtrupps. Bereits am Gartentor wurden sie an ihrer Arbeit gehindert. Erst mit Hilfe der Polizei konnte der Brand gelöscht werden. Das Theater hat für den 36-Jährigen noch ein heißes, juristisches Nachspiel.