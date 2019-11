Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) In dreieinhalb Wochen beginnt die Adventszeit. Dann werden sich in vielen Wohnzimmern wieder die Pyramiden aus dem Erzgebirge drehen, werden in den Fenstern die Schwibbögen leuchten. Die MOZ möchte in ihrer Weihnachtsausgabe Menschen vorstellen, die besonders viele, besonders schöne oder besonders alte Pyramiden und Schwibbögen haben. Deshalb unsere Bitte: Melden Sie sich bei uns! Rufen Sie an unter Telefon 03364 403850. Oder schreiben Sie mit Angabe Ihrer Telefonnummer eine Mail an die Adresse eisenhuettenstadt-red@moz.de.