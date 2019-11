Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Zwei Radfahrer sind am Montag bei Unfällen verletzt worden. In Neuruppin wollte am Morgen ein Busfahrer in den Kreisverkehr an der Alt Ruppiner Allee einfahren. Dabei übersah er offenbar eine 16-jährige Radfahrerin, die die Straße von rechts überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß und die Radfahrerin stürzte. Sie erlitt Schmerzen im Fuß und wollte selbst zum Arzt gehen. Ihre Erziehungsberechtigten wurden von der Polizei informiert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Am Montagabend krachte es dann in Wusterhausen. Ein 34-Jähriger war auf der Neustädter Straße unterwegs, als plötzlich von rechts eine 15-jährige Radfahrerin die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Mädchen schwer verletzt wurde. Durch Ersthelfer an der Unfallstelle wurde das Mädchen versorgt und später zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.