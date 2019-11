Siegmar Trenkler

Gildenhall (MOZ) Derzeit lässt die Neuruppiner Stadtverwaltung in der Gildenhaller Straße "Am See" den geschredderten Asphalt entfernen, der dort im Sommer eingebaut worden war. Seinerzeit hatte die Stadtverwaltung Bedenken zu dem Baustoff noch vom Tisch gefegt. Vor wenigen Wochen musste sie dann kleinlaut zugeben, dass das Material in dem Trinkwasserschutzgebiet nicht hätte eingebaut werden dürfen. "Wir sind jetzt dabei, das Fräsgut wieder aufzunehmen", sagte Baudezernent Arne Krohn am Dienstag.

Schlechterer Zustand als vorher

Doch für die Anwohner dürfte das langfristig nicht die einzige Sorge bleiben. Denn wie Krohn weiter mitteilte, könne der Weg nach dem Entfernen nur mit einer Walze geglättet werden. "Wir haben kein Geld für anderes Material", räumte er ein. Der Baudezernent rechnet daher mit einiger Verärgerung bei den Anwohnern. "Die Straße war besser benutzbar, nachdem wir sie hatten machen lassen." Nach dem Ausbau des geschredderten Asphalts werde der Zustand nun vermutlich sogar noch schlechter sein als vor Beginn der Arbeiten im Sommer. Um das Problem mit anwohnerfinanziertem Straßenbau zu lösen, bei dem die Anlieger die meisten Kosten tragen, gebe es nicht genügend Unterstützer in Gildenhall. "Wir hatten das vor zwei Jahren einmal abgefragt. Dabei hatten sich nur wenige Interessenten gemeldet", so Krohn.