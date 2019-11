Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Momentan wird in Oberkrämers Gremien die neue Friedhofsgebührensatzung für die fünf kommunalen Friedhöfe sowie die Trauerhallen diskutiert. Wobei das Wort "diskutiert" sicher etwas überzogen wirken könnte. "Abgenickt" trifft es eher. Die Mitglieder des Sozialausschusses empfahlen am Montag die Ausarbeitung der Verwaltung zumindest einstimmig und ohne Debatte. Verwunderlich ist das nicht: Bestatten wird wieder günstiger. Sämtliche Gebühren sinken ab 2020 im Vergleich zu den beiden Vorjahren.

Ein Grab für 385 Euro

So kostet ein Einzelgrab mit Aufhügelung 385 statt zuvor 415 Euro (sämtliche Zahlen im Text sind aufgerundet). Die Doppelgrabstelle wird mit 712 statt 767 Euro veranschlagt, die Gebühr für eine Urnengrabstelle fällt von 222 auf 206 Euro. Die hügellose Reiheneinzelgrabstelle (inklusive Anlage, Instandhaltung und Pflege) wird um knapp 100 Euro günstiger und demnächst mit 1200 Euro veranschlagt. Auch die Gebühr für einen Platz auf der anonymen Urnengemeinschaftsanlage fällt geringer aus: Ab dem 5. Januar 2020 kostet der Platz 161 Euro. Zuvor waren es 176 Euro.

"Politische Gebühr"

Ebenfalls angepasst wurde die Kalkulation für die Verlängerung einer Grabstelle um ein Jahr. Diese kostet dann jeweils einige Euro weniger: Einzelgrab 22 Euro, Doppelgrabstelle 41 Euro, Urnengrabstelle 15 Euro und die hügellose Einzelreihengrabstelle 69 Euro. Gleich bleiben Genehmigungsgebühren (Umbettung, Errichtung eines Grabmals, Bestattung Ortsfremder) sowie der Preis für die Nutzung der Trauerhallen. In Neu-Vehlefanz und Wolfslake fallen 60, in Bötzow, Marwitz und Vehlefanz 100 Euro an. Bauamtsleiter Dirk Eger bezeichnete dies als "politische Gebühr". Setze man die realen Kosten an, müsste die Gemeinde 800 Euro verlangen. Doch das sei keinem zuzumuten.

Die Gemeindevertreter beschließen die Satzung in ihrer Sitzung am 5. Dezember.