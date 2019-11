Schönefeld (MOZ) In der Klimadebatte war zuletzt immer wieder der Witz zu hören, dass sich die Region Berlin-Brandenburg dank der konsequenten Nicht-Eröffnung des BER mit ihrer Öko-Bilanz im weltweiten Vergleich nicht verstecken müsse.

Das trifft genauso auf die seit Jahren unhaltbaren Zustände am Airport Schönefeld-Alt zu. Wobei den betroffenen Passagieren sicher nicht nach Scherzen zumute ist. Für die zweiwöchige Urlaubsreise nimmt man das unwürdige Herumstehen in überfüllten Gängen zähneknirschend in Kauf, bei eventuellen Kurz-Tripps fragt man sich aber schon, ob sie das Martyrium beim Abflug von Schönefeld wert sind.

Doch nun brechen an dem Airport – 2017 von Passagieren zum schlechtesten der Welt gekürt – neue Zeiten an. Die automatisierte Passkontrolle dürfte die Abläufe spürbar beschleunigen. Sitzplätze im Wartebereich, wohl überall auf der Welt außer in Schönefeld längst eine Selbstverständlichkeit, werden das Überbrücken der Zeit bis zum Abflug entspannter machen. Und Gastronomie im Terminal, bislang ebenfalls kaum vorhanden, dürfte ebenfalls für zufriedene Gesichter sorgen. Das sind wirklich gute Nachrichten für Reisende ab Schönefeld. Ein Beitrag dazu, die Zahl klimaschädlicher Flugreisen zu reduzieren, ist es allerdings nicht.