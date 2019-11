Jürgen Liebezeit

S-Bahn-Gemeinden/Glienicke (MOZ) Die Erwartungen an das interkommunale Verkehrskonzept für die vier S-Bahn-Gemeinden sind groß. Es wird nicht weniger als ein Patentrezept gegen den Verkehrskollaps in Birkenwerder, Hohen Neuendorf, Mühlenbecker Land und Glienicke erwartet.

Ob der große Wurf tatsächlich gelingt, ist unklar. Auf jeden Fall sind zumindest die Voraussetzungen geschaffen, mit der Analyse der Verkehrsströme und Wünsche der Einwohner beginnen zu können. Die Investitionsbank des Landes Brandenburg hat den Kommunen signalisiert, dass ihr Fördermittel­antrag zum größten Teil genehmigt wird. Im Gespräch sind 312 000 Euro aus europäischen Fördertöpfen. Das teilte Glienickes Bauamtsleiter Peter Staamann am Montag auf der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Niederbarnimer Fließlandschaft mit. Glienicke hat die Koordination des Verfahrens übernommen.

Das Konzept soll unter anderem Themen wie Pendler- und Durchgangsverkehr, Radverkehr, Park-&-Ride-Möglichkeiten, Anreize zum Umstieg auf Bus und Bahn sowie ein Pilotprojekt zum Carsharing in Birkenwerder untersuchen. Ziel ist ein Maßnahmenkatalog mit übergreifenden und individuellen Schwerpunkten und Lösungen. Eine Beteiligung der Bürger bei der Entwicklung des Konzepts ist vorgesehen. In welcher Form das passieren soll, ist aber noch unklar.

Wenn die Fördermittel offiziell bewilligt sind, kann das Büro ausgewählt und beauftragt werden. Der Auftrag wurde europaweit ausgeschrieben. Neun Büros haben sich beworben. In die Endauswahl sind drei Interessenten gekommen. "Das Interesse an diesem Auftrag ist sehr groß gewesen", sagte Peter Staamann. Er führt das auf die interessante Aufgabe zurück, im dicht bewachsenen Speckgürtel von Berlin eine Lösung für die Mobilitätswende zu finden.

Neuartige Radfahrer-App

Interessant für Radfahrer könnte dabei auch ein Ansatz der Firma "Bike-Citizsens" sein, die sich am Montag der Arbeitsgruppe vorgestellt hat (siehe Info-Kasten). Das Unternehmen, das eine neuartige App für Radfahrer entwickelt, kann sich eine Kooperation mit den vier Gemeinden vorstellen, informierte Staamann. Die Gemeinden wollen prüfen, ob und wie eine Zusammenarbeit möglich und sinnvoll ist.

Es geht aber nicht nur um Radfahrer. So soll im Rahmen des Verkehrskonzeptes auch untersucht werden, woher der Durchgangsverkehr kommt und wohin er will. "An diesen Ergebnissen sind alle stark interessiert", berichtet Staamann von der Sitzung der Arbeitsgruppe, in der auch die Berliner Bezirke Pankow und Reinickendorf Mitglieder sind. Deshalb werden die Verkehrsströme in beiden Bezirken im Zusammenhang mit dem Konzept betrachtet. Die Ergebnisse werden Anfang 2021 erwartet.