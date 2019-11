Potsdam (MOZ) Brandenburg schrammt nach der letzten Steuerschätzung an den Folgen einer Rezession vorbei und kann mittelfristig mit erheblich steigenden Einnahmen rechnen.

Nicht so stark steigend, wie es noch vor zwei, drei Jahren der Fall war, aber eben auch nicht so rückläufig, wie man noch zu Beginn des Jahres fürchten musste. Vor diesem Hintergrund erhebt sich die Frage, ob der von der künftigen Regierungskoalition auf den Weg gebrachte zusätzliche Milliardenkredit für einen Zukunftsfonds notwendig ist. Zumal noch völlig unklar ist, was mit den neuen Schulden finanziert werden soll.

Der scheidende Finanzminister Christian Görke gibt zu Recht zu bedenken, dass in den vergangenen Jahren jeweils dreistellige Millionenbeträge nicht investiert werden konnten, weil die bürokratischen Hürden für die Realisierung oft zu hoch waren. Auch wenn einige Hindernisse auf Bundesrecht zurückgehen, sollte die neue Koalition daran arbeiten, dass die regulären Investitionen erleichtert werden können. Anderenfalls werden auch zusätzliche Mittel nichts am Frust über fehlende Klassenzimmer oder aufgeschobene Straßenbauten ändern.