OGA

Germendorf (MOZ) Ein 29-jähriger Skoda-Fahrer hat am Montagnachmittag in der Germendorfer Inselstraße einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei stieß er aus Richtung Germendorfer Dorfstraße kommend gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW mit Anhänger.

Unfallursache laut Polizei: Der Autofahrer hatte sich während der Fahrt eine Zigarette am Steuer gedreht. Dadurch abgelenkt habe er das parkende Auto übersehen. Den an beiden Fahrzeugen entstandenen Sachschaden gab die Polizei zunächst mit rund 6 800 Euro an. Gegen den Unfallverursacher wird ermittelt.