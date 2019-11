Markus Kluge

Berlin (MOZ) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat jetzt auch eine – eine Fontane-Skulptur von Ottmar Hörl wie sie in Neuruppin an vielen Stellen zu finden ist. Fontane-Botschafter Mario Zetzsche (rechts) und der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke wollten damit an höchster Stelle Werbung für das Fontanejahr machen, das der Kanzlerin, deren Heimat die Uckermark ist, natürlich nicht entgangen ist.