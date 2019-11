Uwe Spranger

Hoppegarten (MOZ) Der Kulturverein "Grünes Tor" Hoppegarten, der seit 1998 die historischen Grabstellen auf dem Friedhof in Dahlwitz-Hoppegarten pflegt, hat seit drei Jahren Unterstützung vom Garagenverein. Einmal im Jahr werden größere Arbeiten, die die Mitglieder der Arbeitsgruppe Friedhof nicht leisten können, vom Garagenverein übernommen. 2018 war es das Kappen der Efeuwurzeln an den Wandgräbern und das Entfernen abgestorbener Büsche im Innenraum, in diesem Jahr sollte das seit vielen Jahren aufgegebene Grabfeld links neben der Trauerhalle mit Genehmigung der Denkmalbehörde freigelegt werden.

Wie Jutta Sachtleber vom Kulturverein berichtete, machten zwei Frauen und 18 Männer die bisher unter dichtem Pflanzenwuchs befindlichen Grabreihen wieder sichtbar. Vorher war nicht festzustellen, welche Grabstätten sich auf dem völlig zugewachsenen Areal verbergen. Nur ein alter Belegungsplan verrät Namen der hier Bestatteten. Nach den Rodungsarbeiten sind mehrere Grabsteine zum Vorschein gekommen, darunter der des Bierverlegers Gustav Blischke (1864–1937), des Jockeys Otto Streit (1883–1937), von Karl Homuth (1824–1898), einem Pflugmeier des Ritterguts, und des Gastwirts Heinrich Ullrich (1860–1926), der das Lokal "Damhirsch" an der Holländer Mühle betrieb. Vielleicht befänden sich weitere Grabsteine unter dem dichten Hopfengestrüpp, dessen Entfernung auf den nächsten Einsatz verschoben wurde, sagte sie.

Denkmalstatus seit 2018

Der Arbeitseinsatz des Garagenvereins habe dazu beigetragen, die ursprüngliche Struktur des Friedhofs wiederherzustellen, so dass Wege und Grabfelder erkennbar werden, würdigte Jutta Sachtleber.

Der 1892 eingeweihte, ehemals kirchliche Friedhof mit seiner Kapelle, dem Eingangstor, der überlieferten Wegeführung sowie den in zwei Reihen angeordneten Wandgräbern und weiteren Grabstätten im Innenbereich hatte 2018 vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege wegen seiner "besonderen orts-, bau-, pferderennsport- und sozialgeschichtlichen sowie seiner kulturgeschichtlichen, baukünstlerischen und städtebaulichen Bedeutung" den Status eines Einzeldenkmals erhalten.