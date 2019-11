MOZ

Lübben (MOZ) Der Landkreis Dahme-Spreewald hat seit November eine neue Beigeordnete. Auf Vorschlag von Landrat Stephan Loge ist Heike Zettwitz (54) vom Kreistag gewählt worden. Nun hat sie offiziell ihren Dienst als Leiterin des Dezernats V für Verkehr, Bauwesen und Umwelt in der Lübbener Kreisverwaltung angetreten. Die Amtszeit der Beigeordneten beträgt acht Jahre.

Heike Zettwitz leitete zuvor seit 2016 im Landkreis Görlitz das Dezernat 3, zu dem das Umweltamt, Bauaufsichtsamt, Amt für Kreisentwicklung, Kreisforstamt, Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung sowie das Ordnungs- und Straßenverkehrsamt gehören. Sie blickt auf eine knapp 30-jährige Berufserfahrung in der öffentlichen Verwaltung zurück. Einschlägige Sach- und Fachkenntnisse hat sie als Vorgesetzte mit zunehmender Leitungsverantwortung bei verschiedenen Stationen in Landesverwaltungen von Brandenburg und Sachsen erworben. Die diplomierte Geografin hatte unter anderem im Bereich der Raumordnung und Regionalplanung gearbeitet. Durch ihre Gremientätigkeit in der Wirtschaftsregion Lausitz (WRL) hat die Fachfrau zudem besondere Erfahrung im Bereich des länderübergreifenden Strukturwandels in der Region gesammelt.

Nachfolge Haleckers

Als Beigeordnete und Dezernentin tritt die Verwaltungsspezialistin die Nachfolge von Chris Halecker an. Dieser war im September vorigen Jahres durch Landrat Loge vom Dienst freigestellt worden, nachdem ein Betrugs-Verdacht gegen Halecker öffentlich geworden war. Der Kreistag Dahme-Spreewald hat Halecker im Dezember 2018 abgewählt. Vor seiner Tätigkeit in der Kreisverwaltung Dahme-Spreewald war Halecker in verschiedenen Verwendungen in der Kreisverwaltung Oder-Spree tätig.