Zeitdokument: Dieses Foto von Marion Wenzel, das eine Demonstration in Leipzig am 13. November zeigt, ist im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt zu sehen. Bei dieser Kundgebung wird erstmals die Wiedervereinigung gefordert. Das Dok-Zentrum in der Erich-Weinert-Allee ist dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. © Foto: Janet Neiser

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Komm mal mit zu den Möbeln, das ist spannend", meint ein junger Mann am Dienstag zu einer Frau im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt. "Das ist alles spannend", sagt diese nur und bleibt bei den Spielzeugen hängen, die einst in fast jeder Ost-Kinderstube zu finden waren. Doch in dem denkmalgeschützten Haus in der Erich-Weinert-Allee, das ehemals eine Kinderkrippe war, geht es auch um politische Themen – und dabei darf das Jahr 1989 natürlich nicht fehlen. Zwei Daten tauchen in der großen Zeitleiste über einer Vitrine als Meilensteine auf. Da ist zum einen der 16. Oktober 1989 und zum anderen der 9. November. Am 16. Oktober nahmen 120.000 Menschen an der Montagsdemo in Leipzig teil. Am 9..November geht die Berliner Mauer auf.

Es ist kein extra Raum, der den Umbruch in der DDR beschreibt, es sind vielmehr kleine, aber sehr interessante Dokumente und Anmerkungen an verschiedenen Stellen der ständigen Ausstellung des vom Landkreis getragenen Dok-Zentrums, die an die Zeit vor 30 Jahren erinnern. So gibt es beispielsweise einen Personalausweis mit einem Visumsstempel vom 15. November 1989. Mehrmalig gültig heißt es da, und zwar bis zum 14. Mai 1990. Etwas, das noch vor wenigen Tagen unvorstellbar schien, ist plötzlich Realität. Hinzu kommen zahlreiche Schriftstücke zum Neuen Forum, zur Gründung der Sozialdemokratischen Partei (SDP) in der DDR und zum Demokratischen Aufbruch. Wer im Dok-Zentrum mehr zur Wende in der Deutschen Demokratischen Republik erfahren möchte, der muss Zeit mitbringen, Zeit, die sich lohnt.

"In unserem Lande ist die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört. Belege dafür sind die weitverbreitete Verdrossenheit bis hin zum Rückzug in private Nischen oder zur massenhaften Auswanderung. Fluchtbewegungen dieses Ausmaßes sind anderswo durch Not, Hunger und Gewalt verursacht. Davon kann bei uns keine Rede sein." Das Zitat stammt aus einem Aufruf zur Gründung der Initiativgruppe "Neues Forum", der im September 1989 verfasst wurde. Ebenfalls aus diesem Monat kommt ein "Aufruf zur Einmischung in eigener Sache", in dem zur Bürgerbewegung "Demokratie Jetzt" aufgerufen wird. Zu den Unterzeichnern gehörte die Bürgerrechtlerin Ulrike Poppe, die von 2010 bis 2017 die erste Brandenburger Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur war. Darin steht: "Alle, die sich beteiligen wollen, laden wir zu einem Dialog über Grundsätze und Konzepte einer demokratischen Umgestaltung unseres Landes ein."

Viel Lob von Besuchern

Mitte November fordern Demonstranten in Leipzig erstmals auch die Wiedervereinigung. "Diejenigen, die an der staatlichen Eigenständigkeit der DDR und deren Umgestaltung festhalten, werden zur Minderheit", lautet die Erklärung zu einem Foto von dieser Demonstration. Auch an anderer Stelle, wo es um die oppositionellen Gruppen geht, die 1989 Zulauf gewinnen, ist die Rede davon, dass schon bald nach dem Mauerfall Differenzen zwischen diesen Gruppen sichtbar werden. Bei den ersten freien Wahlen in der DDR am 18. März 1990 seien diese oppositionellen Gruppen schließlich wieder eine kleine Minderheit. Auszüge aus Wahlprogrammen verschiedener Parteien sind im Dok-Zentrum zu finden – genau wie Erinnerungen.

Im Gästebuch verewigt sich ein Besucher am 31. Oktober mit: "Großer Respekt! Sowohl die ständige Ausstellung als auch die Sonderausstellung informieren, ohne zu moralisieren." Zwei Tage vorher schreibt Janina aus Baden-Württemberg: "Es war sehr schön, weil mein Papa ist in der DDR geboren."