Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurter Bundespolizisten nahmen in den vergangenen Tagen drei mit Haftbefehl gesuchte Männer fest. Im ersten Fall konnte der Gesuchte seine Geldstrafe wegen Diebstahls begleichen und seine Reise fortsetzen. Der 42-Jährige aus Georgien war in einem polnischen Reisebus unterwegs, den die Polizei Sonnabendnacht am Rastplatz Frankfurter Tor stoppte. Sonnabendmittag nahm die Bundespolizei außerdem einen 35-Jährigen aus Polen fest, der wegen Erschleichens von Leistungen 400 Euro zu zahlen hatte. Er konnte das Geld nicht zahlen und kam in eine Justizvollzugsanstalt. Am Sonntag kontrollierten die Beamten zudem zwei Insassen eines litauischen Pkw auf der A12 – nach einem wurde wegen schweren Raubes gefahndet. Er kam ebenfalls in eine Brandenburger JVA.