Frankfurt (Oder) (MOZ) Auf der Autobahn ist es am Montag gegen 10.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein Sattelzug war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Berlin unterwegs, als er am Stauende halten musste. Ein hinter ihm fahrender Sattelzug MAN fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf den stehenden Sattelzug auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrspuren waren nach dem Unfall blockiert. Der Sachschaden belief sich auf etwa 45 000 Euro. Die Sattelzüge mussten abgeschleppt werden.