Kerstin Ewald

Gosen-Neu Zittau (MOZ) Nachdem die Neu Zittauer praktische Ärztin Heidy Stolze Anfang Oktober ihren Ruhestand antrat, gestaltet sich die Suche nach einem Nachfolger weiterhin schwierig. In Zukunft will sich der Sozialausschuss der Gemeinde Spreenhagen des Problems annehmen. Dessen vor gut zwei Wochen frisch gewählter Vorsitzender Andreas Heibuch will bis zum nächsten Sitzungstermin eine Diskussionsgrundlage erstellen, anhand derer die Mitglieder ein Konzept erarbeiten können. Der Bedarf sei jedenfalls gegeben, wie Heibuch findet: "Wir sind ein Ort mit rund 3000 Einwohnern, von denen die meisten einen Arzt vor Ort bevorzugen."

Gosen-Neu Zittaus Bürgermeister Thomas Schwedowski hatte bereits vor längerem den Bedarf bei der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg angezeigt: Praxis in guter Wohn- und Geschäftslage am "Tor zum Spreeland" heißt es dort auf einem Vermittlungsportal. Wie es mit der Praxis der erkrankten Gosener praktischen Ärztin Sylke Geyer weitergeht, steht im Moment noch in den Sternen, meint Ortsvorsteher Detlef Wiese auf Nachfrage.