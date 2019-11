Ruth Buder

Fürstenwalde (Freie Autorin) Es ist wieder soweit: Am 11. November starten die Karnevalisten in die neue Saison. Die meisten jedoch zunächst nur hinter den Kulissen. Für die Trebuser kommt das nicht in Frage. "Pünktlich um 11.11 Uhr holen wir uns den Schlüssel vom Fürstenwalder Bürgermeister und übernehmen die Amtsgeschäfte", kündigt Olaf Kühn, Büttenschreiber und Vorstandsvorsitzender des 65 Mitglieder starken Trebuser Carneval-Clubs (TCC) an. Schon seit 34 Jahren wird der närrische Akt zelebriert: vor der Eingemeindung nach Fürstenwalde noch mit dem Trebuser Bürgermeister, später dann mit Manfred Reim, Ulrich Hengst und jetzt mit Amtsinhaber Matthias Rudolph. "Alle haben den Spaß immer mitgemacht", lobt Kühn.

Zeremonie auf dem Marktplatz

Er lädt das närrische Volk ein, ab 10.30 Uhr die öffentliche Zeremonie auf dem Fürstenwalder Marktplatz mit Gesang, Tanz, Glühwein und Pfannkuchen mitzuerleben. Für die öffentlichen Abendveranstaltungen unter dem Motto "Wir lassen uns nicht unterkriegen, feiern bis die Fetzen fliegen" am 1.,8., 15. und 22. Februar sowie den Seniorenfasching am 16. Februar im Seeblick Trebus gibt es bereits Karten in der Fürstenwalder Touristinformation. Besonders toll findet Kühn, wenn die Gäste wieder im Kostüm erscheinen. "Obwohl es bei uns keinen Kostümzwang gibt, verkleiden sich 98 Prozent unserer Gäste sehr originell und aufwendig. Das ist auch für uns eine Bestätigung", hebt er hervor.

Zu einem großen Festumzug mit "Jochens Jungs" durch Jacobsdorf lädt der örtliche Carnevals-Verein am 16. November ab 11.11 Uhr ein. "Traditionell mit Schlüsselübergabe", sagt die JCV-Präsidentin Grit Hahn, die rund 55 Narren vorsteht. "Neu ist aber der Eröffnungstanz durch unsere Mini-Garde mit 25 Kindern." Die ganze Straße soll zu einer einzigen Tanzfläche werden, an verschiedenen Stationen gibt es zu essen und zu trinken. "Anders als in den vergangenen Jahren wird es in unserem Vereinshaus im Anschluss eine Aftershowparty für alle Mitglieder, Gäste und Karnevalsliebhaber geben", lädt die Obernärrin ein. Das Programm werde aber erst bei den Abendveranstaltungen am 15. Februar (Gaststätte Jacobsdorf), am 22. Februar (Gaststätte Kaiserstuben in Briesen) und beim Seniorenfasching am 23. Februar gezeigt. Am 7. Februar lädt der JCV dann zum Kinderfasching in sein Vereinshaus ein.

Einen guten Grund, in dieser Saison besonders doll zu feiern, hat der Saarower Carneval-Club (SCC). Denn hier heißt es: "50 Jahre tolle Zeit, Goldene Hochzeit ist soweit". Schon seit ihrem 13. Lebensjahr mischt die langjährige Vorsitzende und Präsidentin Maren Tschuschke-Lenske (53) im Verein mit und gehört neben Carola Czuch zu den Dienstältesten. Überhaupt liegt die Führung in den Händen von Frauen, alle fünf Mitglieder des Senats sind weiblichen Geschlechts. Dennoch: Ganz ohne Männer geht die "Chose" nicht. "Wir danken unseren treuen Begleitern DJ Ralf-Dieter Musick und Torsten Fink, der sich um das Licht kümmert", lobt die Präsidentin. Zu öffentlichen Abendveranstaltungen lädt der SCC am 14. Und 15. Februar in die "Bühne" ein, am Nachmittag des 15. Februar gibt es am gleichen Ort wieder einen Kinderfasching.

Proben laufen

Auch in Markgrafpieske wird schon kräftig für die Februarveranstaltungen geprobt. "30 Jahre Mauer weg und wir sind immer noch jeck", behaupten die rund 55 Aktiven um den langjährigen Vorsitzenden Erhard Miethke. Der 77-Jährige zieht nur noch im Hintergrund die Fäden, die aktive Arbeit leisten Melina Dagge und Steffi Förster – sie führen durch das Programm – und Manfred Dagge, der schon viele Jahre als "Ortschronist" in die Bütt steigt. Am 15. Februar sind die Senioren zum Rentnerfasching ins Bürgerhaus eingeladen, am 22. und 27. Februar werden die Narren am Abend losgelassen und am 7. März steigt der Kinderfasching.

Auf dem Grünheider Marktplatz soll es am Montag ab 10.30 Uhr bunt werden, wenn die Karnevalisten um Uwe Werner zur Machtübernahme anrücken. Mit dabei haben die Narren ihre Konfetti-Kanone, um ihrem Anliegen mit drei Schüssen auf das Rathaus Nachdruck zu verleihen. Feiern wollen die Grünheider die neue Saison unter dem Motto "Die Helden der 80er". Termine sind am 1. Februar der Fasching für Junggebliebene, Abendveranstaltungen am 8., 15. und 22. Februar sowie der Familienfasching am 9. Februar.