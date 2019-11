Uwe Spranger

Hoppegarten (MOZ) So ganz unzufrieden sind die Firmen im Landkreis mit ihren Gegebenheiten nicht. Zumindest würden zwei Drittel der Befragten – von 2400 haben etwa 400 geantwortet – ihren Standort an befreundete Unternehmen weiterempfehlen. Allerdings gibt es auch Probleme. Die zu erkennen und Handlungsempfehlungen abzuleiten, waren Ziele der Untersuchung, deren Ergebnisse am Dienstag vor rund 50 Vertretern aus Wirtschaft, Verwaltung und Kommunalpolitik im Gemeindesaal Hoppegarten vorgestellt wurden.

Wie Knuth Thiel, Leiter Wirtschaftspolitik bei der IHK, erläuterte, wurden "harte und weiche Standortfaktoren" in den Kategorien Infrastruktur, Standortkosten, Lebensqualität, Arbeitsmarkt und Bildung sowie wirtschaftspolitisches Umfeld abgefragt und die jeweils fünf für die Unternehmen wichtigsten Faktoren aufgelistet sowie die Zufriedenheit mit dem derzeitigen Stand in dem Bereich. Mit der höchsten Wichtigkeit über alle Kategorien wurde demnach die Verfügbarkeit von Mobilfunk und Breitband eingestuft, und nur einen Tick geringer die Sicherheit. Und am unzufriedensten sind die Firmenvertreter mit der Verfügbarkeit von Facharbeitern, die mit 3,0 auf einer Viererskala die schlechteste Note bekam.

Moderne Kommunikation sei heute essenziell für die Betriebe, sonst gebe es Wettbewerbsnachteile, begründete Thiel den ersten Schwerpunkt. Die Umsetzung von Förderprogrammen müsse demnach oberste Priorität genießen. Angemahnt werden bei der Infrastruktur zudem ausreichende Mittel für den Ausbau insbesondere von Landesstraßen sowie den öffentlichen Personennahverkehr, in MOL beispielhaft die S 5, die Ostbahn (RB 26) und die Wriezener Bahn (RB 25).

Was die Unternehmen gleichfalls stark "umtreibt", sei die Verfügbarkeit von Fachkräften. Da es hier die niedrigste Zufriedenheit gebe, müsse die Herausforderung Schwerpunkt politischer und IHK-Arbeit sein. Als Ideen wurden Verzicht auf Grunderwerbssteuer für Ansiedlungswillige, Meisterboni oder Vereinfachung administrativer Prozesse für das Anwerben ausländischer Kräfte genannt.

Beim Thema Lebensqualität liegen Sicherheit und medizinische Versorgung am meisten am Herzen. Thiel appellierte an die Firmen, Straftaten anzuzeigen, um dem Staat die Belastung zu verdeutlichen. Er sprach von "Dunkelfeldraten" von mehr als 50 Prozent, in einigen Bereichen gar bis 90 Prozent. Natürlich sei auch jeder gefordert, die eigene "Sicherheitsarchitektur" zu verbessern.

Was die Standortkosten angeht, fokussierte er vor allem auf die Höhe der Gewerbesteuerhebesätze und der öffentlichen Gebühren, die von den Unternehmen mit etwa 2,8 bewertet werden. Sie seien zentrale Elemente im Wettbewerb der Regionen. Hier liege Ostbrandenburg insgesamt recht gut, schätzte er ein. Zunehmend ins Blickfeld rückten die Energiekosten, auf die es keinesfalls weitere Aufschläge geben sollte.

Grundlage für Kreis-Strategie

Schnelle Veränderungen seien im Bereich wirtschaftspolitisches Umfeld möglich, das zum Beispiel auf Anerkennung und Bestandspflege in den Kommunen, aber auch Reaktionszeiten anspielt. Hier wird mehr Verständnis und mehr Serviceorientierung verlangt. Die Akzeptanz sei "extrem ausbaufähig", bestätigte bei der anschließenden Podiumsdiskussion Katrin Schulz, Werkleiterin bei Thomas Betonbauteile in Hennickendorf. Aus ihrer Sicht könne die Umfrage auch Anstöße für die Kommunalpolitik liefern. Sie werde eine Grundlage für die zu entwickelnde Wirtschaftsstrategie für den Landkreis werden, ergänzte Monika Huschenbett, Chefin des zuständigen Ausschusses des Kreistages. Und Thomas Kühne von der IHK kündigte an, dass die Studie mit den Kommunen noch gezielt ausgewertet wird.

Komplette Umfrage unter http://ihk-obb.de/standortmol