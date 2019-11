Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Am 15. November gibt es ein Treffen zur Nutzung der Ortsumgehung für Landwirtschaftsfahrzeuge. Bürgermeister Jörg Schröder informierte in der Stadtverordnetenversammlung, dass es zwei Bürgerinitiativen in Seelow gibt, die eine Ende der Dauerbelastung durch Landwirtschaftsfahrzeuge, vor allem auch nachts, fordern. Lieber sollen in der Saison (April bis Oktober) die Ortsumgehungen für den langsameren Landwirtschaftsverkehr freigegeben werden. Da es sich aber um Kraftfahrstraßen mit Mindestgeschwindigkeit handelt, war dies bisher abgelehnt worden. Da die Umgehungsstraßen mit Fördermitteln gebaut wurden, bestehe eine Bindefrist. Die würde noch einige Jahre gelten, so der Bürgermeister. Bei besagtem Termin soll mit Vertretern des Kreis-Straßenverkehrsamtes erörtert werden, welche Lösungen möglich sind.

Geklärt ist dagegen ein Problem in Seelow: Die Robert-Koch-Straße wird auf Tempo 30 begrenzt. Die Stadt hatte sich nach Hinweisen von Bürgern an die Straßenverkehrsbehörde gewandt, um im Bereich des Krankenhauses – an der Spitze befindet sich auch die Ausfahrt der Busse der Verkehrsgesellschaft – die Geschwindigkeit zu begrenzen. Und auch vor der Kita. Die Straßenverkehrsbehörde habe empfohlen, die gesamte Straße auf Tempo 30 zu reduzieren, informierte Fachbereichsleiter Robert Nitz. Voraussetzung sei, dass die Stadtverordneten zustimmen. Der Beschluss wurde bei einer Enthaltung gefasst.