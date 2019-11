Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Einigermaßen erregt berichtete Peter Sperr, Ortsvorsteher von Altwriezen/Beauregard und Abgeordneter im Wriezener Stadtparlament bei der jüngsten Stadtverordnetenversammlung, von einem Glückwunschschreiben eines Stromanbieters, dass ihn privat erreichte.

Wie schon in der Sitzung geklärt werden konnte, war es zunächst im Rathaus gelandet, dann aber an die private Adresse weitergeleitet worden. Doch nicht nur die Zustellung nach Hause, sondern auch der Inhalt haben Peter Sperr (BWBO) verärgert. Er möchte von niemandem beglückwünscht werden, egal, ob derjenige Strom verkauft, Tankstellen baut oder Straßen, so Sperr. In dem Schreiben der E.dis, das dieser Zeitung vorliegt, heißt es: "Uns verbindet eine gemeinsame Verantwortung für Ihre Kommune und unsere Region." Und: "Wir möchten mit Ihnen und anderen Abgeordneten in einen intensiven Dialog treten, mit Ihnen gemeinsam Energieversorgung in Ihrer Kommune weiterentwickeln und damit zum Gelingen der Energiewende beitragen."

Kommunalwahl Anlass

"Anlässlich der Kommunalwahl am 26. Mai hat die E.dis alle gewählten kommunalen Vertreter, darunter ehrenamtliche Bürgermeister, Gemeindevertreter und Stadtverordnete in ihrem Netzgebiet mit einem Schreiben beglückwünscht", heißt es aus dem Konzern auf Anfrage dieser Zeitung. In dem Brief heiße es unter anderem "So wie Sie politische und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, steht E.dis als Stromnetzbetreiber für Versorgungssicherheit, Wertschöpfung und Beschäftigung". Weiterhin wurde den Volksvertretern angeboten, bei Fragen oder Anliegen rund um Energieversorgung und Energiewende in den Gemeinden auf das Unternehmen zuzukommen, so Konzernsprecher Horst Jordan. "Dies geschah in der Überzeugung, dass die großen Herausforderungen der Energiewende in Deutschland nur im engen Zusammenwirken zwischen Politik und Wirtschaft zu meistern sind."