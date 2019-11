Steffen Kretschmer

Kremmen (MOZ) Der FC Kremmen hat sich am Dienstagabend von Trainer Thomas Heyer getrennt. Das bestätigte Mathias Mrosewski, der Vorsitzende des Vereins. "Er hat die Mannschaft nicht mehr erreicht, deshalb mussten wir die Notbremse ziehen", sagte er.

Heyer hatte die Mannschaft in der laufenden Kreisoberliga-Saison nicht in die Spur bekommen. Derzeit taumelt das sonst in dieser Spielklasse so stabile Team mit einem Punkt aus neun Spielen (3:39 Tore) durch die Saison. "Wir sind sportlich Letzter. Um den Anschluss nicht zu verlieren, mussten wir leider so reagieren", so Mrosewski. "Die Mannschaft braucht unbedingt frischen Wind. Der Ventilator ist abgedroschen."

Den Entschluss, diesen Weg nicht mehr gemeinsam mit dem Trainer zu gehen, fasste der Vorstand des FCK am Montag. Trotz der schwierigen Situation in der Kreisoberliga habe Thomas Heyer jedoch nicht mit einer Entlassung gerechnet. "Er war sichtlich enttäuscht. Thomas ist seit 45 Jahren im Verein. Deshalb ist uns dieser Schritt auch unglaublich schwer gefallen. Thomas hat einfach ein schwarz-weißes Herz", sagte der Vorsitzende, der noch einmal unterstrich, "dass wir ihn nicht aus dem Verein schmeißen. Er ist ja auch noch Kapitän der Seniorenmannschaft und bleibt bei uns."

Gespräche laufen

Die Verantwortlichen des FC Kremmen führen bereits Gespräche mit potenziellen Nachfolgern. Fix ist jedoch noch nichts. Spätestens zur Rückrunde will der FCK mit einem neuen Trainer durchstarten. Bis es etwas in Bezug auf die Besetzung des Postens zu vermelden gibt, werden der bisherige Co-Trainer Marc Kaiser sowie der Coach der Reserve, Nils Hildebrandt, das Team in der Kreisoberliga interimsmäßig betreuen. Für die Reserve werden in den kommenden Wochen Pascal Herrmann und Marcel Krullis verantwortlich sein.