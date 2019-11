Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Die Brandenburger Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung, um Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten Jasmin K. aus Brandenburg an der Havel. Die 16-jährige Jugendliche verließ am Abend des 12. September 2019 die elterliche Wohnung und wurde bereits kurze Zeit später von ihrer Mutter als vermisst gemeldet. Nach ihren Angaben soll sich das Mädchen im Gebiet der Stadt Brandenburg an der Havel aufhalten. Auch wurde sie wohl bereits öfter, in Begleitung anderer Jugendlicher, im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken gesehen. Jedoch ergriff das Mädchen stets die Flucht, nachdem sie ihre Mutter erkannte. Fahndungsmaßen der Polizei führten bisher nicht zur Ergreifung der Vermissten.

Jasmin wird wie folgt beschrieben:

zirka 165 cm groß

schlanke Gestalt

blonde, schulterlange Haare

Leberfleck unterhalb der Nase

Die Kriminalpolizei Brandenburg bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer hat die vermisste Jasmin K. gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Ihre Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg, unter der Telefonnummer: 03381 560-0 entgegen. Gern kann auch der Online-Service des Bürgerportals genutzt werden. Ein Hinweisformular ist im Internet unter www.polizei.brandenburg.de, oder direkt unter polbb.eu/hinweis zu finden.