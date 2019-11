AnjaLinckus

Brandenburg (BRAWO) Die Mitarbeiterin eines Mobilfunkshops teilte der Polizei am späten Montagnachmittag mit, dass kurz zuvor zwei bislang unbekannte Männer südeuropäischen Phänotyps das Geschäft in der Steinstraße betraten. Einer der Täter blieb wohl an der offenen Eingangstür stehen, während sich der andere der Apple-Auslage näherte. Als die Mitarbeiterin sich dann dem vermeintlichen Kunden näherte, schubste dieser die Frau kräftig zur Seite, ergriff zwei der hochwertigen Geräte und riss diese vom Diebstahlschutz ab. Anschließend rannten beide Täter aus dem Geschäft und entfernten sich in Richtung Steintorturm. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zu einem Raubdelikt.