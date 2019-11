Wilfried Hohmann

Müllrose Gastgeber HSC 2000 Frankfurt hat in der Kreisunion D der Männer das Nachbarschaftsderby gegen die HSG Schlaubetal-Odervorland II mit 32:31 (18:19) gewonnen. Damit kassiert die HSG II ihre erste Saisonniederlage, bleibt jedoch Spitzenreiter. Die Frankfurter sind mit einer ausgeglichenen Punktebilanz Fünfter und Vorletzter.

In der vergangenen Saison hatten die Frankfurter an selber Stelle 28:26 gewonnen und auch das Hinspiel in Müllrose knapp mit 29:28 für sich entschieden. Allein schon daher waren die Schlaubetaler hoch motiviert. Genauso motiviert waren beim HSC 2000 sicher auch Paul Lemke, Ringo Pflaum und Justin Hale, die allesamt früher bei den Schlaubetalern gespielt hatten.

Dementsprechend eng verlief dann auch dieses Spiel. Beide Mannschaften agierten praktisch ohne eine stabil stehende Deckung und verließen sich weitestgehend auf die Durchschlagskraft ihrer Angriffsreihen. Davon zeugen die insgesamt 37 von beiden Mannschaften in der ersten Halbzeit erzielten Tore.

Von Beginn an konnte sich keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen. In der Endphase der 1. Halbzeit konnten sich die Schlaubetaler mit 19:18 in Front bringen.

In der zweiten Halbzeit ging das Spiel ebenso ausgeglichen weiter wie in der 1. Halbzeit. In der 34. Minute glich Paul Witschorke für die Frankfurter zum 20:20 aus. Danach hatten die Gastgeber in dieser Halbzeit zumeist die Führung inne. Den Schlaubetalern gelang es lediglich beim 19:20, 26:27 und 27:28 noch dreimal eine eigene Führung in dieser Partie herauszuspielen.

Ansonsten liefen die Müllroser meist einer Ein- oder Zwei-Tore-Führung der Frankfurter hinterher. Dabei entwickelte sich das Spiel zunehmend zu einem Duell der besten Torschützen beider Mannschaften. Auf der einen Seite Paul Lemke mit insgesamt elf Toren und auf Seiten der Schlaubetaler Felix Preiss, der auf zwölf Tore kam. Dieses Duell sollte dann letztlich auch ausschlaggebend in diesem Spiel werden. Lemke war es nämlich, der nach 57:26 Minuten die 32:30-Führung für die Frankfurter und damit den letzten Treffer für seine Mannschaft in diesem Spiel erzielte. Danach kassierte er eine Zeitstrafe, während Adrian Eisermann für die Schlaubetaler den Anschluss zum 31:32 herstellte.

Nachdem die Frankfurter mit ihrem letzten Angriff keinen Treffer erzielen konnten, stoppte HSC- Spieler Dominik Spahn den Gegenangriff der Müllroser sechs Sekunden vor dem Ende mit einem Foul.

Rot und Siebenmeter

Dieses wurde entsprechend den neuen Spielregeln mit Platzverweis und Siebenmeter für die Schlaubetaler geahndet. Zu diesem trat drei Sekunden vor dem Ende ihr bester Torschütze in diesem Spiel an, verwandelte aber nicht. Damit war es praktisch Paul Lemke, der den Frankfurtern mit seinem letzten Treffer den Sieg in diesem Derby bescherte, während der nicht verwandelte Siebenmeter von Felix Preiss den Schlaubetalern zwei statt einen Punkt kostete. Darin sah HSG-Trainer Uwe Bannert jedoch nicht die Hauptursache für die Niederlage: "Unabhängig von der übertriebenen Härte eines Teils der HSC-Mannschaft haben wir es versäumt, eine vorzeitige Entscheidung zu unseren Gunsten herbeizuführen. Wir haben mindestens zehn Hundertprozentige liegen gelassen."

HSG Schlaubetal-Odervorland: Danny Hugler (im Tor), Felix Preiss 12/2, Florian Lusansky 1, Jacob Rüffer 8/4, Adrian Eisermann 5, Martin Berger 2, Tilmann Schmidt, Thomas Voß 1, Hendryck Kotzan 1, Justin Korau, Tom Richter 1

HSC 2000 Frankfurt: Justin Hale 2/1, Paul Witschorke 3/1, Patryk Post 1, Dominik Spahn, Matthias Richter, Robert Fuhrmann 5/3, Max Görsdorf, Ringo Pflaum 4, Max-André Schmidt 3, Paul Lemke 11/2, Philipp Kuß 3, Holger Klaue, Morko Lange

Schiedsrichter: Uwe Wallner/Roland Krause (bd. Strausberg) – Siebenmeter: HSG II 8/6, HSC 9/7 – Zeitstrafen: HSG II 3, HSC 9 – zweimal Rot