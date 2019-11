Martin Stralau

Rüdersdorf (MOZ) Auf der Mühlenfließbrücke der A 10 bestehen zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Erkner nach einem Brand an der Fahrbahnübergangskonstruktion Behinderungen. Wegen der erhöhten Verkehrsbelastung sind auf der in Mitleidenschaft gezogenen Brückenseite erneut Instandsetzungsarbeiten erforderlich. Darum wird die Fahrtrichtung vom Dreieck Barnim in Richtung Dreieck Spreeau heute ab 19.45 Uhr bis Mitternacht gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet, eine Umleitung von Rüdersdorf bis Erkner ausgeschildert.