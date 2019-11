Burkhard Bock

Schwedt (MOZ) Das Spitzenspiel Erster gegen Dritter war auch das Duell der führenden Liga-Torjäger – Schwedts Martin Oertel hatte 14, Boitzenburgs Christian Bock zwölf Treffer auf dem Saisonkonto. Nur einer von beiden traf diesmal, aber dessen Mannschaft unterlag.

Nach dem Anpfiff ging es auch ganz schnell. Der gastgebende SV Boitzenburg zeigte die Richtung an und ging bereits nach vier Minuten in Führung. Ein sehenswerter Angriff über drei Stationen brachte den frühzeitigen Jubel des Gastgebers – mit einem Diagonalpass wurde Stefan Neumann auf der rechten Seite bedient, der spielte sich an der Grundlinie durch und flankte vor das Tor. Felix Hoff traf freistehend zum 1:0.

Mit der frühen Führung spielte es sich sicherer, aber die Schwedter waren natürlich gewillt, möglichst schnell auszugleichen. Es entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie, in der sich beide Mannschaften Chancen erarbeiteten. In der Boitzenburger Defensive war man darauf bedacht, dem Schwedter Torjäger Oertel keine Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Doch dessen Laufwege waren sehr gut und schwer einzudämmen. So gelang dem Oderstädter das 1:1, als er sich vom Gegenspieler entfernen konnte und nach kurzem Antritt in Richtung Tor total frei war.

Hamann verfehlt Ziel ganz knapp

Das gab den Gästen weiteren Auftrieb, die ihre Angriffsaktionen intensivierten. Belohnt wurden sie mit einem weiteren Treffer, der aber keine Anerkennung erfuhr. Marcin Markiewicz holte den Ball schon von jenseits der Torlinie ins Feld zurück – die Unparteiischen hatten dies nicht so gesehen. Die Oderstädter ärgerten sich zu Recht und waren im Gegenzug noch unkonzentriert. So gelang den Boitzenburgern die erneute Führung. Einen Flankenball von Christian Bock nickte David Schimmelpfennig zum 2:1 ein.

Die 80 Zuschauer erwarteten einen spannenden zweiten Abschnitt. So kam es dann auch. Durch das sichere Aufbauspiel und das gekonnte Zusammenspiel hatten die Boitzenburger leichte Vorteile, Möglichkeiten gab es aber beiderseits. Schwedts René Hamann hatte beim Torschuss Pech, als dieser knapp am Lattenkreuz vorbei flog. Die Oderstädter schöpften frühzeitig ihr Wechselkontingent aus. In der Schlussphase gelang dem Gastgeber dann der entscheidende Treffer: Uwe Rakow brachte einen Freistoß in der Strafraum, wo der Ball Stefan Neumann förmlich auf den Kopf fiel und von dort ins Tor flog.

Letztlich konnten die Zu-­schauer feststellen, dass die Boitzenburger verdient gewonnen hatten. Das Duell der Torjäger ging an den Schwedter Oertel, Boitzenburgs Christian Bock (12) und Stefan Neumann (11) folgen. An der Tabellenspitze hat sich der SVB endgültig festgesetzt. Der Vorsprung zum SV Pinnow beträgt nun vier Punkte. Vor allem die Offensivabteilung hat dafür viel getan, denn der SVB erzielte im Schnitt pro Begegnung vier Treffer. Am Sonnabend muss Übungsleiter Dieter Fritsch mit seinem Mannschaft zum schweren Auswärtsspiel nach Göritz.

Tore: 1:0 Hoff (4.) 1:1 Oertel (25.), 2:1 Schimmelpfennig (43.) 3:1 Neumann (81.) – Zusch.: 71