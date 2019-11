Wolfgang Hoffmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Gegensatz zur Landesliga tragen die Bohlekegler im Kreisspielbetrieb ihre Wettkampfsaison durchgängig mit sieben Turnieren ohne Vor- und Entscheidungsrunden aus.

Nach drei Turnieren liegt bei den Herren A/B/C die 2. Mannschaft der Stadt- und Verkehrsunion Frankfurt mit neun Zählern punktgleich mit dem 1. KC Beeskow II auf Platz 1. Auch die nächsten Plätze belegen die Mannschaften SVU III und 1. KC Beeskow punktgleich. Turnierbester ist zur Zeit der Frankfurter Hartmut Cordes mit 20 Punkten.

In der Staffel Damen/gemischte Mannschaften liegen die Frankfurter mit sieben Punkten ganz vorn. Es folgen der SSC Storkow mit sechs und SV Grün-Weiß Bremsdorf mit fünf Punkten. Hier ist die Turnierbeste derzeit Marion Schulz aus Bremsdorf (14) vor Andrea Richter aus Storkow (12). Den dritten Platz belegt Andrea Derlath aus Frankfurt (10).

Die nächsten Turniere werden bei den Damen am 16. November in Alt Stahnsdorf und bei den Herren am 23. November in Beeskow ausgetragen.