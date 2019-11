Roland Hanke

Bad Saarow (MOZ, Volker Rudolph) Am Ende kann auch ein torloses Punktspiel beiden Mannschaften Freude machen. Das zeigte sich jetzt in der Partie der Landesklasse Ost zwischen Blau-Weiss Markendorf und Preußen Bad Saarow.

"In der ersten Halbzeit war von den Chancen her gesehen mehr für uns drin. Am Ende müssen wir aber zufrieden sein, mit einem Punkt im Gepäck nach Hause zu fahren", fasst Bad Saarows Trainer Klaus Schulze die Partie zusammen. Auf der anderen Seite blieben die Gastgeber von Blau-Weiss mit dem Remis gegen den kampfstarken Vorletzten am heimischen Apfelweg weiter ungeschlagen. Sie holten dort zehn von zwölf möglichen Zählern und liegen nach zehn Spieltagen auf dem neunten Rang im engen Tabellenmittelfeld, auch dank des Sieges 48 Stunden zuvor im Nachholspiel in Müncheberg (1:0).

Partie auf Augenhöhe

Es war durchgängig eine umkämpfte Partie auf Augenhöhe. Riesenchancen waren auf beiden Seiten aber Mangelware. Es gab keine hohe Fußballkunst für das Publikum zu bestaunen. Die Gäste spielten mehrfach besonders über Tom Herrmann mutig nach vorn, doch fehlte manchmal der finale Pass oder die Blau-Weiss-Defensive und Torwart Piotr Dmuchowski waren präsent. "Und manchmal fehlten auch die berühmten fünf oder zehn Zentimeter zum Torerfolg, so bei Schüssen von Tom", erklärt Preußen-Coach Schulze.

Der Gastgeber wollte den Heimsieg, erzielte je Halbzeit einen Treffer, die wegen Abseitsstellung aber annulliert wurden. Bei Matthias Kossatz vor der Pause war dies höchst strittig. Kurz vor Schluss gab es einen Aufreger nach Handspiel im Saarower Strafraum. Schiedsrichter Tobias Kastner ließ die Aktion ungestraft und das Spiel weiterlaufen.

Bedingt durch das schwere Nachholpiel in Müncheberg zwei Tage zuvor, ließ die Kraft bei einigen Blau-Weissen nach und man konnte in der Schlussphase nicht mehr so richtig noch eine Schippe drauflegen. Dennoch war es für die Hausherren definitiv ein Punktgewinn. Die Truppe zeigte hohen Einsatz und Moral, wie auch Trainer Denny Danowski klar einschätzte.

"Wir müssen weiter daran arbeiten, 90 Minuten konstant gut zu spielen", sagt Schulze. Der Preußen-Trainer lobte Torwart Sami Fandi, der sonst in der Zweiten spielt und Tommy Zinke (Bandscheibenvorfall) vertrat. "Er hat seine Sache gut gemacht." Am Sonnabend gibt es im Heimspiel die nächste schwere Aufgabe gegen Spitzenreiter Grün-Weiß Rehfelde.