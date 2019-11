MOZ

Schöneiche (MOZ) Die Sandstraßenbefestigung ist weiter Thema in Schöneiches Gemeindevertretung. Bürgermeister Ralf Steinbrück hat einen Beschluss des Gremiums beanstandet, demzufolge diese Straßen im Ort künftig bevorzugt mit einer Asphaltdecke überzogen und damit für die Anlieger beitragsfrei modernisiert werden sollen. Steinbrück nimmt Anstoß an einer Passage, derzufolge die Anlieger entscheiden sollen, ob so gebaut oder beitragspflichtig grundhaft erschlossen wird. Entscheiden müsse das die Gemeindevertretung, sagte er am Dienstag. Heute will er sich in der Sitzung dazu äußern.

Kritik kam von Gemeindevertreter Philip Zeschmann (UBS). Der Bürgermeister versuche "diese demokratische Entscheidung gegen seine Vorstellungen und in schlechter Tradition der Gemeindeverwaltung Schöneiche auszuhebeln, indem er statt den Beschluss umzusetzen, nach gegebenenfalls rechtlich nicht perfekt formulierten Passagen im Beschluss hat suchen lassen, um diesen zu kippen." Steinbrück er­widerte, er sei bei rechtlichen Bedenken zur Beanstandung verpflichtet.

Indes gibt es Irritationen um die bereits vorgesehene Erschließung der Hölzstraße. Die Anwohner hatten sich in einer Befragung der Gemeinde mehrheitlich für die Erschließung ausgesprochen. In der vorherigen Gemeindevertretung herrschte der Tenor, sie müssten erneut befragt werden, um den Sandstraßen-Beschluss nicht gleich zu unterhöhlen.