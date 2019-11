Bernhard Schwiete

Fürstenwalde (MOZ) Noch zehn Tage, dann fällt die Entscheidung: Im Rahmen des Startzeit-Tages am 16. November in Eisenhüttenstadt, bei dem sich Unternehmen jungen Menschen vorstellen, wird auch der Sieger des Clean-Ocean-Wettbewerbes bekanntgegeben. Junge Menschen von acht Schulen zwischen Fürstenwalde und Guben erarbeiten Projekte, mit denen der Alltag umweltfreundlicher werden soll. Die Sparkasse Oder-Spree unterstützt das mit 4750 Euro; 1750 Euro werden als Preisgelder ausgelobt, mit dem Rest können die Projekte umgesetzt werden. Sparkassen-Direktorin Susanne Gäbel überreichte am Dienstag im Oberstufenzentrum (OSZ) Oder-Spree in Fürstenwalde ein symbolisches Sparschwein an Detlef Kanski vom Förderverein der Schule.

Die Schüler Danil Kim und Haris Alic nutzten den Termin, um ihr Projekt am OSZ in Fürstenwalde vorzustellen. Ihre Idee: Statt aus Wegwerfbechern soll der Café in der Caféteria künftig aus Keramiktassen getrunken werden. Außerdem entwickeln sie mit Lehrerin Lydia Hentschel ein System für konsequente Mülltrennung auf dem gesamten Schulgelände.