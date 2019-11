Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Noch im vorigen Jahr hätten sich die Ostender mit Händen und Füßen gegen den Straßenausbau gewehrt. "Jetzt wollen alle, dass ihre Straße gemacht wird." Und zwar als erste. So fasste Baudezernentin Anne Fellner den Stimmungswandel nach der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge im Land Brandenburg bei der Bürgerversammlung am Montagabend zusammen. Erwartungsgemäß gehörte das Thema der Fahrbahnsanierungen zu den bestimmenden für Stadtmitte und Ostende.

Ein Thema, von dem Fellner sagte, dass es sozialen Sprengstoff birgt. Denn: Die einen, die Anlieger von Sandpisten, müssten weiterhin zahlen, was den Betroffenen kaum zu vermitteln sei, die anderen, die Anlieger von befestigten "Buckelpisten", nicht mehr. Deshalb, so die Dezernentin auf Anfrage aus der Einwohnerschaft, fasse die Stadt Sandpisten, und davon gebe es gerade in Ostende noch etliche, nur auf ausdrücklichen und mehrheitlichen Wunsch der Anwohner an.

Das aktuelle Straßenbauprogramm sehe für Ostende für das zweite Halbjahr 2020 den Baubeginn für die Max-Lull-Straße vor, erklärte die Dezernentin weiter. Für diese Straße liege eine "fertige Planung" vor. Die Anrainer hatten sich – noch vor der Gesetzesänderung – für den Ausbau ausgesprochen. Nunmehr sind sie von Beiträgen befreit. Parallel zum Ausbau der Lullstraße werde die Planung für die Sanierung der Saarstraße vorbereitet. Die Realisierung könnte dann 2023/24 erfolgen, hieß es.

Ein Fahrplan, den die Bürger mit Unmut quittierten. Bis 2024 fielen nicht nur die Obusse auseinander, warfen Anlieger ein. Die Saarstraße müsste höchste Priorität genießen. Voraussetzung sei aber nun mal eine Planung. Das Erstellen der Unterlagen dauere erfahrungsgemäß ein bis zwei Jahre, konterte Fellner.

Ostender Höhen vor Freigabe

Die Stadt werde 2020 neben der Lull-Straße die Marienstraße sowie die Frankfurter Allee erneuern. Gleichzeitig werde die Pfeilstraße fertiggestellt. Ein Ostender schlug für die Sandpisten als Zwischenlösung ein Überziehen der Fahrbahn mit Asphalt vor. "So wie es Bernau macht." So einfach sei dies im Fall Ostende nicht, ergänzte Tiefbauamtsleiterin Heike Köhler hinterher. Die Frage der Straßenentwässerung sei nämlich zu berücksichtigen.

In einem Punkt gibt es sehr zeitnah Entlastung. Ende dieser Woche soll voraussichtlich die Straße Ostender Höhen wieder freigegeben werden.